Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Erregung öffentlichen Ärgernisses

Leonberg (ots)

Ein 30-Jähriger steht im Verdacht, am Montagvormittag (24.06.2019) gegen 11:40 Uhr am Bahnhof Leonberg mit der Hand in der Hose an seinem Glied manipuliert zu haben. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn beobachtete den chinesischen Staatsangehörigen dabei und wählte daraufhin den Notruf. Eine alarmierte Streife der Landespolizei nahm den mit fast 0,7 Promille alkoholisierten Mann anschließend vorläufig fest. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand liegen Erkenntnisse vor, dass die Tat durch weitere Reisende beobachtet wurde. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen gegen dem im Landkreis Ludwigsburg wohnenden 30-Jährigen wegen des Verdachts der Erregung öffentlichen Ärgernisses aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen und weiteren etwaigen Geschädigten. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

