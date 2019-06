Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Sachbeschädigungen am Bahnhof

Heilbronn (ots)

Ein 38-jähriger Mann hat am Dienstagabend (25.06.2019) gegen 21:50 Uhr offenbar aus lauter Wut über seinen verpassten Zug, eine Scheibe der unter Denkmalschutz stehenden Bleiverglasung am Heilbronner Hauptbahnhof eingeschlagen. Hierbei verletzte er sich an der linken Hand, sodass er durch Beamte des Bundespolizeireviers Heilbronn erstversorgt werden musste. Der deutsche Staatsangehörige räumte hierzu die Tat ein und muss nun mit einer Anzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung rechnen. Die Höhe des Sachschadens ist bislang unbekannt. Bundespolizisten stellten im Zuge der Ermittlungen außerdem fest, dass die Zugzielanzeige am Gleis 1 durch einen noch unbekannten Täter mit Schottersteinen eingeworfen worden war. Weiterhin konnte ein Werbeschild im Gleisbett aufgefunden werden, welches zuvor augenscheinlich aus der Wand eines Ladengeschäftes am Heilbronner Hauptbahnhof gerissen wurde. Ob der im Landkreis Heilbronn wohnhafte Mann auch für diese Taten in Frage kommt ist derzeit noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

