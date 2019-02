Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gleisüberschreiter zwingen Lokführer zur Bremsung

Herrenberg (ots)

Vier bislang unbekannte Täter haben am späten Freitagabend (15.02.2019) am Bahnhof in Herrenberg unbefugt mehrere Gleise überquert und so den Lokführer einer Regionalbahn zu einer Bremsung gezwungen. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Lokführer gegen 22:45 Uhr in den Bahnhof ein, als die vier Unbekannten offenbar vor dem Zug über die Gleise rannten. Eine Fahndung durch alarmierte Beamte der Bundespolizei verlief ohne Ergebnis. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall oder den Unbekannten nimmt die Bundespolizei unter der Telefonnummer +49711870350 entgegen.

