Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zugbegleiterin angegangen

Aulendorf/Biberach (ots)

Ein 20-jähriger Mann ist am Freitagmittag (15.02.2019) gegen 12:00 Uhr eine 28-jährige Mitarbeiterin der Deutschen Bahn körperlich angegangen. Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten die Beiden zunächst in verbale Streitigkeiten, nachdem der Reisende bei einer Fahrkartenkontrolle in einem Regionalexpress zwischen Aulendorf und Biberach ein Monatsticket einer anderen Person vorzeigte. Da die Zugbegleiterin das Ticket daraufhin einbehielt, soll sie der gambische Staatsangehörige im weiteren Verlauf am Handgelenk festgehalten haben. Erst nachdem ein bislang unbekannter Fahrgast einschritt, lies der Mann offenbar von ihr ab. Die 28-Jährige, die durch den Vorfall einen Kratzer an der Hand erlitt, erstattete im Anschluss Anzeige auf dem Bundespolizeirevier in Ulm. Der 20-Jährige muss nun unter anderem mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung rechnen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, insbesondere der unbekannte Fahrgast, werden gebeten sich bei der Bundespolizei unter der Telefonnummer +49731140870 zu melden.

