Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall mit zwei Verletzten

Sundern (ots)

An der Kreuzung "Perlmühle / Tiefenhagener Straße" krachten am Dienstag zwei Autos zusammen. Zwei Menschen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Um 17.20 Uhr beabsichtigte ein 31-jähirger Autofahrer von der Straße "Perlmühle" nach links in die Tiefenhagener Straße abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw einer 27-jährigen Frau. Beide Unfallbeteiligte wurden durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

