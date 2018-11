POL-PPWP: Zeugen gesucht nach Sachbeschädigung

Kaiserslautern (ots) - Am Freitagabend, gegen 20:25 Uhr, kam es an der Kreuzung Mainzer Straße/Benzinoring zu einer Sachbeschädigung. Eine 24-Jährige bog mit ihrem Pkw von der Mainzer Straße kommend in den Benzinoring ein, als aus einer größeren Personengruppe ein Unbekannter einen Gegenstand gegen ihr Fahrzeug warf. Hierbei wurde das Fahrzeug am Kotflügel beschädigt.

Zeugen, welche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer 0631/369 - 2150 zu melden.

