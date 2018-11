POL-PPWP: Einbrecher kommen zweimal

Otterbach (ots) - In ein Einfamilienhaus in der Lindenstraße ist am Donnerstagabend bereits zum zweiten Mal eingebrochen worden.

Die Einbrecher gingen dabei ähnlich vor wie vor zwei Jahren. Durch den Wintergarten verschafften sie sich Zugang ins Haus und verursachten hohen Sachschaden. Sie stahlen unter anderem Bargeld und Schmuck. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die am Donnerstag zwischen 18 Uhr und 19 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder Hinwiese geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

