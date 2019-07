Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall mit Alkohol

Winterberg (ots)

Einen Unfall unter Alkoholeinfluss musste die Polizei am Mittwochabend auf der Kreisstraße 49 in Grönebach aufnehmen. Die angetrunkene Fahrerin zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Um 20.20 Uhr fuhr die 56-jährige Autofahrerin in Richtung Winterberg. Hierbei kam sie nach links von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Anschließend landete das Auto in einem Weidezaun. Bei einem Alkoholtest pustete die Winterbergerin über 1,8 Promille. Im Krankenhaus wurde ihre eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein stellte die Polizei sicher. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

