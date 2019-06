Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten-Birten - Einbrecher erbeuteten Gartenarbeitsgeräte

Polizei sucht Zeugen

Xanten-Birten (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 18.30 Uhr, bis Donnerstag, 06.45 Uhr, brachen Unbekannte in ein Firmengebäude am Bruchweg ein.

Die Einbrecher stahlen circa 45 elektrische Gartenarbeitsgeräte, wie Motorsägen, Freischneider, Laubblasgeräte und Heckenscheren des Herstellers Stihl. Weiterhin nahmen sie circa 20 dazugehörige Akkus und drei Kombimotorengeräte mit diversen Anbaugeräten mit.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell