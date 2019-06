Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Wer hat den Zigarettendieb verfolgt? Polizei sucht einen bestimmten Zeugen

Hamminkeln (ots)

Die Polizei sucht einen Zeugen, der am Samstag (01.06) gegen 17.45 Uhr mit einem weiteren Mann einen Zigarettendieb verfolgt hat.

Ein 25-jähriger Täter aus Marl hatte in einem Supermarkt an der Straße Up de Woort einen Karton Zigaretten und mehrere Flaschen Alkohol geklaut. Der Täter flüchtete mit einem Wagen und konnte kurze Zeit später von der Polizei "geschnappt" werden.

Als der Täter den Supermarkt am Samstag verlassen hatte, waren ihm zwei Männer gefolgt. Einen dieser beiden Zeugen kennt die Polizei nicht. Er möchte sich bitte bei der Polizei in Hamminkeln melden, unter Tel.: 02852 / 966100.

