Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Einbrecher stahlen Motorrad und Fahrräder

Zeugen gesucht

Dinslaken (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 19.00 Uhr, bis Donnerstag, 14.00 Uhr, brachen Unbekannte in eine Garage an der Albrecht-Dürer-Straße ein. Sie stahlen ein schwarz/silbernes Motorrad (BMW) mit dem amtlichen Kennzeichen D-MH 50.

Außerdem nahmen sie noch ein schwarzes Mountainbike (Scott Genius 730) und ein schwarzes Rennrad (Cube) mit.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

