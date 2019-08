Polizei Hagen

POL-HA: Nach Ladendiebstahl festgenommen

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 31.07.2019, kam es zu einem Ladendiebstahl in der Innenstadt. Dort betrat gegen 18:30 Uhr ein 36-Jähriger ein Elektronikgeschäft in der Mittelstraße. Der Ladendetektiv erkannte den Mann sofort. Er trat in der Vergangenheit bereits öfter bei Diebstählen in Erscheinung, konnte jedoch fliehen. Gemeinsam mit einem Kollegen hielt man den 36-Jährigen auf. Auch dieses Mal hatte er eine Tragetasche so präpariert, dass sie die Funktion der Diebstahlssicherungen lahmlegte. In ihr befanden sich zwei hochwertige, originalverpackte Mobiltelefone. Die hinzugerufenen Polizisten nahmen den Mann ohne festen Wohnsitz vorläufig fest. Er muss jetzt mit einer weiteren Anzeige rechnen.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell