Polizei Hagen

POL-HA: Drei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall in Haspe

Hagen (ots)

Am Dienstag, 30. Juli, ereignete sich in Haspe auf der Vogelsanger Straße ein Verkehrsunfall, bei dem sich eine Frau und ihre zwei Kinder schwer verletzten. Die 25-Jährige fuhr nach bisherigen Ermittlungen gegen 14:20 Uhr aus Volmarstein kommend in Richtung Gevelsberg, als sie aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Pkw verlor. Das Fahrzeug prallte gegen einen Baum und kam schließlich auf der Straße zum Stehen. Die Mutter und ihre 4 Jahre und 5 Jahre alten Söhne wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Unfallfahrzeug war schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 8.000 Euro. Wie genau es zu dem Unfall kam, ermittelt nun das Verkehrskommissariat.

