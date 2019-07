Polizei Hagen

POL-HA: Auto in Vorhalle aufgebrochen

Hagen (ots)

In der Hartmannstraße in Vorhalle brachen Unbekannte zwischen Montagabend gegen 23:30 Uhr und Dienstagmorgen, 9 Uhr, den Pkw eines 37-Jährigen auf. Der Opel Corsa wies Beschädigungen am Schloss der Beifahrertür und am Kofferraum auf. Im Fahrzeug selbst lagen persönliche Gegenstände aus dem Handschuhfach auf den Sitzen verteilt. Entwendet wurden ein Portmonee sowie die Blende eines Autoradios. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden.

