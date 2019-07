Polizei Hagen

POL-HA: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Umspannwerk

Hagen (ots)

Zwischen Sonntag, 28. Juli gegen 17 Uhr, und Montag, 29. Juli gegen 9 Uhr, fand ein Einbruch in ein Umspannwerk in der Plessenstraße an der noch nicht öffentlich zugänglichen Bahnhofsunterführung statt. Ein Angestellter war am Morgen auf die Tat aufmerksam geworden, als er an der Hauswand auf der Gebäuderückseite eine angelehnte Leiter sah und ein eingeschlagenes Fenster in der ersten Etage bemerkte. Die Polizei fand zudem eine eingetretene Tür im Erdgeschoss vor. Die Täter durchsuchten diverse Lager- und Büroräume. Erkenntnisse zur möglichen Tatbeute liegen noch nicht vor. Die Polizei nimmt Hinwiese zum Einbruch unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressesprecherin

Ramona Arnhold

Telefon: 02331/986 1508

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell