POL-HA: Diebespaar gesucht - Wer kennt diese Personen?

Hagen (ots)

Vermutlich spähte das abgebildete Paar am 23.03.2019 in einem Schnellrestaurant am Hagener Hauptbahnhof gemeinsam eine 76-jährige Hagenerin aus, welche dort mit ihren Enkelkindern essen wollte. Sie verfolgten die Frau und hielten sich in ihrer Nähe auf, während sie für ihre Enkel und sich die Bestellung aufgab. Vermutlich warteten die Diebe auf eine günstige Gelegenheit, nachdem sie beobachteten, wo die Dame ihre Geldbörse verstaut hatte. Während die Hagenerin beidhändig das Tablett trug, nahm die abgebildete Frau blitzschnell die Geldbörse aus der Umhängetasche des Opfers und verließ sofort das Restaurant. Auch ihr Begleiter verschwand augenblicklich. Das Opfer bemerkte den Diebstahl erst später. Die o.g. Tat wurde videografiert. Jetzt hat das Gericht per Beschluss die Veröffentlichung der Täterbilder angeordnet. Wer kann Hinweise zu den abgebildeten Personen oder deren Aufenthaltsort geben? Melden Sie sich unter 02331 986 2066.

Hier können Sie die Bilder einsehen:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/hagen-taschendiebstahl

