Polizei Hagen

POL-HA: Feuer in vier Altkleidercontainern

Hagen (ots)

Feuerwehr und Polizei waren am Sonntag um 02.20 Uhr in der Straße Auf dem Lölfert eingesetzt. Dort standen auf dem Gelände eines Supermarkts vier Altkleidercontainer in Brand. Die Feuerwehr musste die Container aufbrechen und löschte die Brände. Es entstand ein Sachschaden von rund 4.000,00 Euro. Die Polizei erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02331/986-2066.

