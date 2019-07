Polizei Hagen

POL-HA: Fahrradfahrer mit fast zwei Promille angehalten

Hagen (ots)

Am Samstag, 27.07.2019, fuhr eine Streifenwagenbesatzung gegen 22:20 Uhr am Hagener Hauptbahnhof vorbei. Dort beobachteten sie einen Mann, der auf einem Fahrrad quer über den Berliner Platz fuhr. Die Fahrweise des 39-Jährigen wirkte unsicher und unkoordiniert. Als er abbremste, musste er sich an einem Geländer festhalten, um nicht umzufallen. Der mutmaßliche Grund für die Ausfallerscheinungen stand schnell fest. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von knapp zwei Promille an. Die Beamten nahmen den Mann mit zur Polizeiwache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.

