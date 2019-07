Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Emerkingen - Autofahrerin streift Rollerfahrerin

Leichte Verletzungen erlitt am Mittwoch eine Rollerfahrerin bei einem Unfall in Emerkingen.

Ulm (ots)

Gegen 12.15 Uhr war die Frau mit ihrer Vespa in der Bachstraße in Richtung Munderkingen unterwegs. Von rechts wollte eine 43-Jährige aus einem Grundstück herausfahren. Dabei stieß die Frau mit ihrem VW gegen den Roller. Die 54-Jährige stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Laut Polizeiangaben entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Autofahrern empfiehlt die Polizei besondere Aufmerksamkeit. Zweiradfahrer sind wegen ihrer schmalen Umrisse nur schwer zu erkennen. Außerdem haben Zweiräder keine Knautschzone. Stürze von Krafträdern können auch bei niedrigen Geschwindigkeiten böse ausgehen. Deshalb heißt es jetzt: Lieber einmal mehr und genauer schauen. Damit alle sicher ankommen.

