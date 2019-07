Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Unfall mit über 2 Promille: Streifen ziehen betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr

Kassel (ots)

Kassel-Süd: In der Nacht zum heutigen Mittwoch krachte eine erheblich betrunkene Autofahrerin in der Frankfurter Straße in Kassel gegen geparkte Autos. Trotz des Unfalls setzte die 44-Jährige aus Kassel ihre Fahrt anschließend fort, konnte aber aufgrund eines aufmerksamen Zeugen in der Wilhelmshöher Allee, Ecke Querallee von der Polizei festgenommen werden. Die Frau, bei der ein Atemalkoholtest über zwei Promille ergab, muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht verantworten.

Wie die am Unfallort in der Frankfurter Straße eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, war die Autofahrerin mit einem BMW gegen 1 Uhr aus Richtung Innenstadt gekommen. In Höhe der Hausnummer 98 war sie dann vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und seitlich gegen einen geparkten Seat Ibiza gekracht. Anschließend touchierte ihr Wagen noch den Außenspiegel eines davorstehenden VW Polos, der dadurch ebenfalls beschädigt wurde. Am BMW der 44-Jährigen waren rundherum mehrere Schäden entstanden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Der Seat war auf der gesamten linken Fahrzeugseite beschädigt worden. Dieser Schaden wird auf weitere 8.000 Euro beziffert. Aufgrund des aufmerksamen Zeugen, der das Geschehen beobachtet hatte und die Polizei alarmierte, konnte die 44-Jährige kurze Zeit später in der Wilhelmshöher Allee aus dem Verkehr gezogen werden.

