Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand auf Mülldeponie in Diemelsee-Flechtdorf, Kreis Waldeck-Frankenberg, Erstmeldung

Kassel (ots)

Auf der Mülldeponie in der Feldgemarkung von Diemelsee-Flechtdorf ist die Feuerwehr seit heute Morgen gegen 04:00 Uhr mit einem Großaufgebot im Einsatz. Es brennt dort abgelagerter Müll in einer ca. 80 x 40 Meter großen Lagerhalle. Die Rauchfahne zieht derzeit in Richtung des Korbacher Ortsteils Lelbach und womöglich auch weiter bis zur Stadt Korbach. Bei entsprechenden Messungen durch die Feuerwehr wurde bislang keine Schadstoffbelastung am Boden festgestellt. Dennoch rät die Polizei, in den betroffenen Gebieten Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Löscharbeiten werden vermutlich noch längere Zeit andauern. Zur Brandursache liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Norbert Israel, Erster Polizeihauptkommissar

