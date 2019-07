Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autofahrerin kommt von Straße ab und kracht gegen Beuys-Stein: 37-Jährige leicht verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe: Am gestrigen Montagabend kam eine 37 Jahre alte Autofahrerin aus Kassel mit ihrem Pkw an der Einmündung Baunsbergstraße / Landgraf-Karl-Straße von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen sogenannten Beuys-Stein sowie einen Baum. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, war die Frau zuvor mit ihrem Kleinwagen gegen 20:30 Uhr auf der Baunsbergstraße von der Druseltalstraße kommend in Richtung Wilhelmshöher Allee unterwegs. An der Einmündung zur Landgraf-Karl-Straße wollte sie nach rechts abbiegen, verlor dabei aber auf der nassen Straße und den dort verlaufenden Straßenbahnschienen die Kontrolle über den Wagen und kam von der Fahrbahn ab. Für die 37-Jährige war der Unfall noch relativ glimpflich ausgegangen. Sie hatte sich offenbar nur leicht verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort wieder entlassen werden. An ihrem Hyundai war ein Schaden von 4.000 Euro im Frontbereich entstanden. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Den Schaden am Beuys-Stein, der durch den Aufprall umgekippt war, und dem Baum beziffern die eingesetzten Beamten auf weitere 500 Euro.

