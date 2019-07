Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht schnell geklärt - LKW beschädigt Hausfassade - Sachbeschädigung in ehemaliger Wohnunterkunft - Unfälle

Wallhausen: Sachbeschädigung in ehemaliger Wohnunterkunft

Zwischen dem 24.06.2019 und dem 08.07.2019 drangen bislang unbekannte Vandalen in eine ehemalige Wohnunterkunft in der Reubacherstraße in Michelbach/Lücke ein, indem sie zuvor auf der Gebäuderückseite eine Fensterscheibe eingeschlagen haben. Im Gebäude sämtliche Schränke ausgeräumt, beschädigt und vorhandenes Geschirr zertrümmert. Im Obergeschoß wurden Getränke auf dem Boden ausgeschüttet, ein Couchgarnitur aufgeschlitzt sowie Öl, Farbe und Gewürze auf dem Boden verteilt. Hinweise auf diese Sachbeschädigungen nimmt der Polizeiposten Rot am See unter der Rufnummer 07955 / 454 entgegen.

Crailsheim: Unfallflucht schnell geklärt

Auf einem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Schönebürgstraße wurde am Montag gegen 09:30 Uhr ein geparkter PKW Ford Mondeo beschädigt. Eine 53-jährige Fahrerin eines VW Busses parkte ihr Fahrzeug aus und streifte dabei den daneben geparkten Ford. Die Unfallverursacherin entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte die Unfallverursacherin ermittelt und zur Verantwortung gezogen werden. An dem Ford entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Ilshofen: LKW beschädigt Hausfassade

Beim Rangieren mit seinem LKW beschädigte am Montag um 8 Uhr ein 50-jähriger LKW-Fahrer eine Mülltonnenbox sowie eine Hausfassade in der Steinbrunnenstraße. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Braunsbach: PKW kollidiert mit Sattelzug

Am Montag um kurz vor 07:30 Uhr befuhr ein 20-jähriger Fahrer eines PKW BMW die linke Fahrspur der BAB 6 in Fahrtrichtung Nürnberg. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr der PKW-Lenker, zwischen den Anschlussstellen Schwäbisch Hall und Ilshofen-Wolpertshausen, ganz langsam nach rechts und prallte gegen den Auflieger eines dort fahrenden Sattelzuges. Der BMW verkeilte sich unter dem Auflieger und riss zudem noch die hydraulische Laderampe des LKW ab. Der BMW-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro. Aufgrund der Bergungsarbeiten und Reinigung der Fahrbahn, bildete sich ein Rückstau von etwa 8 Kilometer Länge. Im Rückstau ereignete sich gegen 8 Uhr noch ein Folgeunfall mit einem Schaden in Höhe von etwa 1400 Euro. Eine 33-jährige VW-Fahrerin fuhr im Stop-and-go-Verkehr auf einen vorausfahrenden Audi A3 auf. Bei diesem Unfall wurde niemand verletzt.

