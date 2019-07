Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall mit Verletzten, Radlader wieder aufgetaucht, sexuelle Belästigung, zerstochene Reifen

Aalen (ots)

Neresheim: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Drei verletzte Personen und ein Gesamtschaden von rund 12000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen ereignete. Kurz vor 5.30 Uhr befuhr eine 41-Jährige mit ihrem Pkw Ford die B 466 aus Heidenheim kommend, in Richtung Neresheim. Kurz vor der Einmündung Stetten setzte sie zum Überholen an, unterschätzte dabei jedoch die Länge der Überholstrecke. Zeitgleich fuhr ein 60-Jähriger mit seinem Pkw VW an der Einmündung Stetten auf die B 466 ein, wobei er wohl lediglich auf den von links kommenden Verkehr achtete und den Pkw Ford der 41-Jährigen übersah. Bei der daraufhin folgenden Kollision beider Fahrzeuge wurden beide Fahrzeuglenker verletzt; auch der 20 Jahre alte Beifahrer des Pkw VW erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Aalen-Unterkochen: Radlader wieder aufgetaucht

Am Sonntagnachmittag meldete eine 22-Jährige der Polizei, dass sie gegen 16 Uhr auf dem Radweg beim Spielplatz Knöcklingstraße / Wöhrstraße einen unverschlossenen Radlader entdeckt hatte. Da sie am Morgen in der Zeitung vom Diebstahl eines solchen Fahrzeuges gelesen hatte, teilte sie den Sachverhalt mit. Tatsächlich handelte es sich um den genannten Radlader. Er wurde von seinem Besitzer wieder abgeholt.

Hier die Ursprungsmeldung vom 7.7.19:

Aalen-Unterkochen: Radlader gestohlen Im Zeitraum von Freitag, dem 05.07.2019, 12:30 Uhr bis Samstagmorgen, 06.07.2019, 11 Uhr, entwendeten Unbekannte von der Baustelle der Fa. Palm in Unterkochen, Wöhrstraße, einen gelben Radlader der Marke Kramer, Typ 850, im Wert von 50000 - 60000 Euro. Am Radlader war eine Palettengabel angebracht. Zeugen, die sachdienliche Angaben hierzu machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen (07361/524-0) zu melden.

Aalen: Unfall beim Rangieren

Beim Ausparken seines Pkw Renault beschädigte ein 60-Jähriger bereits am Samstagabend gegen 19.30 Uhr einen im Bohnensträßle abgestellten Pkw BMW, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

Bopfingen: 18-Jährige sexuell belästigt

Am Freitagabend war eine 18-Jährige gegen 22.45 Uhr im Bereich eines Schotterweges vom Rummelplatz auf dem Sechtaplatz in Richtung Oberdorf unterwegs. Plötzlich trat zwischen dort abgestellten Schaustellerfahrzeugen ein unbekannter Mann hervor, der die Geschädigte festhielt und ihr zwischen die Beine fasste. Als sich weitere Personen näherten, ließ der Täter von ihr ab und entfernte sich wieder in Richtung der Fahrzeuge. Er wird als etwa 165 bis 170 cm groß beschrieben, hatte stark behaarte Arme sowie einen dicken Bauch. Er war mit einem T-Shirt bekleidet. Die Kripo Aalen hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter Telefon 07361/5800 um weitere Hinweise auf den Mann.

Schwäbisch Gmünd: Reh ausgewichen

Gegen 2.25 Uhr am Montagmorgen befuhr eine 49-Jährige mit ihrem Pkw Audi die Kreisstraße 3268 zwischen Schwäbisch Gmünd und Großdeinbach. Eigenen Angaben zufolge musste sie dort einem unvermittelt die Fahrbahn querenden Reh ausweichen. Die 49-Jährige kam dabei nach links von der Straße ab und fuhr gegen die dortige Leitplanke, wobei an ihrem Pkw Sachschaden entstand. Da bei der Unfallverursacherin Alkoholgeruch wahrgenommen wurde und ein entsprechender Vortest positiv verlief, musste sich die 49-Jährige im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Ihr Führerschein wurde einbehalten.

Schwäbisch Gmünd: Reifen zerstochen

Zwischen Freitag, 18 Uhr und Samstag, 0.30 Uhr wurden alle vier Reifen eines BMW X3 zerstochen, der zu dieser Zeit vor einem Vereinsheim im Gächinger Weg abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher, der einige hundert Euro Schaden verursachte, nimmt der Polizeiposten Leinzell unter Telefon 07175/9219680 entgegen.

