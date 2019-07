Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autodiebe klauen grauen VW T 4 Multivan in Fuldatal: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Fuldatal-Ihringshausen (Landkreis Kassel): Unbekannte Autodiebe haben in der Nacht zum heutigen Montag in Fuldatal-Ihringshausen einen 17 Jahre alten grauen VW T 4 Multivan im Wert von etwa 6.000 Euro gestohlen. Die Ermittler des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die in der vergangenen Nacht in Ihringshausen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Ereignet hatte sich der Autodiebstahl nach derzeitigem Ermittlungsstand zwischen 21:00 Uhr am gestrigen Abend und 4:40 Uhr heute Früh. Die Täter hatten den VW-Bus mit dem amtlichen Kennzeichen KS-H 2775 in der Straße "Steinerne Brücke" gestohlen. Wie sie dabei vorgingen, ist derzeit nicht bekannt. Die nach Bekanntwerden des Diebstahls am heutigen Morgen sofort eingeleitete europaweite Fahndung nach dem Mulitvan brachte bislang keinen Erfolg.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die in der vergangenen Nacht in Ihringshausen verdächtigen Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des grauen VW T 4 Multivan geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

