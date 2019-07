Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei sucht nach Vermisster Diana W. (15) und bittet um Hinweise

(Beachten Sie bitte auch das dieser Pressemitteilung beigefügte und unter https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 zur Veröffentlichung bereitgestellte Foto der 15-Jährigen.)

Baunatal (Landkreis Kassel): Die Polizei sucht nach der vermissten 15-jährigen Diana W. aus Baunatal im Landkreis Kassel und bittet um Hinweise. Die Jugendliche verließ am Freitag, dem 14. Juni, eine Jugendwohngruppe im Landkreis Kassel, in der sie zur besagten Zeit wohnte, und kehrte nicht wie verabredet dorthin zurück. Nach den letzten Ermittlungen hatten die Erziehungsberechtigten noch am vergangenen Wochenende über einen Messenger-Dienst Kontakt zu ihrer Tochter, ohne dass die 15-Jährige jedoch freiwillig Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machte.

Da sich bislang keine konkreten Hinweise auf den momentanen Aufenthaltsort von Diana W. ergeben haben, bitten die Beamten des für Vermisstenfälle zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 15-Jährigen.

Diana W. ist 1,54 Meter groß. Sie hat eine schlanke Gestalt und dunkle lange Haare, die heute vermutlich etwas länger als auf dem beigefügten Foto sein dürften. Welche Bekleidung die 15-Jährige momentan trägt, ist nicht bekannt. Sie könnte sich möglicherweise in Kassel aufhalten.

Wer den Ermittlern des K 11 Hinweise auf den Aufenthaltsort von Diana W. geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

