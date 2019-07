Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte bringen Gegenstand vor Mehrfamilienhaus zur Detonation: Keine Verletzten; Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor: Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag vor einem Mehrfamilienhaus in der Ihringshäuser Straße in Kassel einen Gegenstand zur Explosion gebracht. Dadurch wurde die Scheibe der Eingangstür des Hauses sowie eine Treppenstufe beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 2.000 Euro. Die Kasseler Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Der Hintergrund der Tat ist derzeit noch unklar. Konkrete Anhaltspunkte darauf, dass es sich um eine politisch motivierte Tat gehandelt haben könnte, liegen nach den bisherigen Ermittlungen nicht vor. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Mehrere Anwohner hatten gegen 0:54 Uhr einen lauten Knall wahrgenommen und die Polizei alarmiert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten die Täter einen mit unbekannten Substanzen gefüllten Gegenstand auf einer Steinmauer vor der Hausnummer 5a abgelegt und entzündet, sodass es kurze Zeit später zu der Detonation kam. Welche Mittel die Unbekannten dafür eingesetzt hatten, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen und Untersuchungen. Wohin die Täter nach der Tat flüchteten, ist momentan nicht bekannt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten anschließend nicht zum Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen führen nun die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo. Sie bitten Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich des Mehrfamilienhauses gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

