Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Nach Anruf bei der Polizei festgenommen

Bad Kreuznach (ots)

Am 27.04.19 gegen 21:45 Uhr meldete ein 46 jähriger Mann von einer Telefonzelle aus, dass er in der Baumgartenstraße in Bad Kreuznach Streitigkeiten mit einem anderen Mann habe. Er bat um das Erscheinen der Polizei. Es stellte sich heraus, dass gegen den Anrufer ein Haftbefehl vorlag. Der Anrufer konnte an der Telefonzelle angetroffen werden. Da er den geforderten Geldbetrag in Höhe von 523,50 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt verbracht. Dort muss er nun ersatzweise 30 Tage verbringen.

