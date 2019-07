Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wohnungseinbrecher bemerkt anwesende Familie und flüchtet mit Bargeld: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Unterneustadt: Eine böse Überraschung erlebten am Samstagabend die Bewohner einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Arndtstraße in Kassel-Unterneustadt. Sie hatten mitbekommen, dass sich offenbar eine fremde Person in ihrer Wohnung aufhielt und anschließend noch einen Unbekannten gesehen, der über die Wohnungstür nach draußen flüchtete. Wie sich herausstellen sollte, handelte es sich dabei um einen Einbrecher, der Bargeld gestohlen hatte. Die Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die in der Arndtstraße oder angrenzenden Straßen am Samstagabend verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können.

Der Einbrecher war zuvor offenbar über ein offenstehendes Badezimmerfenster in die Erdgeschosswohnung eingestiegen. In der Küche entwendete der Unbekannte aus einem Portemonnaie das Bargeld. Dabei bemerkte er vermutlich die Anwesenheit der Bewohner, die sich im Wohnzimmer aufhielten und trat die Flucht an. In welche Richtung der Täter nach Verlassen der Wohnung flüchtete, ist derzeit nicht bekannt.

Täterbeschreibung

Wie die Bewohner gegenüber den am Samstag zum Tatort gerufenen Beamten des Kriminaldauerdienstes angaben, soll es sich um einen ca. 20 Jahre alten und etwa 1,70 bis 1,80 Meter große Mann mit schlanker Statur und dunklen Haaren gehandelt haben. Der Täter soll ein graues T-Shirt getragen haben.

Zeugen, die den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell