FW-OE: Heißer Samstag für Kirchhundemer Feuerwehrmänner

Kirchhundem (ots)

Am vergangenen Samstag waren 16 Atemschutzgeräteträger aus der Feuerwehr der Gemeinde Kirchhundem zur Realbrandausbildung bei der Feuerwehr in Bergisch Gladbach. Nach einer kurzen theoretischen Einweisung ging es zur Sache. In den Übungscontainern wurde ein Feuer aus Holzpaletten entfacht. Hierdurch entstanden Temperaturen bis zu 200 Grad Celsius im Inneren. Die eingesetzten Atemschutztrupps lernten hier das richtige Vorgehen bei einem Zimmerbrand unter Realbedingungen. Ebenfalls wurde hierbei das Beurteilen des Brandrauchs und der richtige Einsatz des Löschwassers geübt. Für die meisten Kameraden war es die erste Übung in einem Brandcontainer dieser Art. Diese konnten nun auch die Funktion und Leistungsfähigkeit ihrer persönlichen Schutzausrüstung kennen lernen. Rundum war es ein langer, aber gelungener Tag für die Kameraden, die nun besser für den Umgang im Innenangriff und vor allem für Zimmerbrände geschult sind.

