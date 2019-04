FW-OE: Jugendfeuerwehr und DLRG üben erfolgreich gemeinsam

Feuerwehr Kirchhundem

Jugendfeuerwehr und DLRG üben erfolgreich gemeinsam

Kirchhundem

Am Samstag fand die Gemeindejugendfeuerwehrübung 2019 in Marmecke statt. Die Jugendfeuerwehren aller neun Feuerwehreinheiten der Gemeinde Kirchhundem übten zusammen mit der Jugend der DLRG aus Oberhundem auf dem Betriebsgelände des Sägewerk Jürgens. Zum einen wurde ein Betriebsunfall simuliert wo Personen unter Containern eingeklemmt waren und gerettet werden sollten. Dieses meisterten alle Beteiligte mit höchster Konzentration und vollem Eifer. Auch die Zusammenarbeit organisationsübergreifend klappte problemlos. Desweiteren kam es ebenfalls auf dem Betriebsgelände zu einem Brand der "Schälanlage". Hier konnten die Jungen und Mädchen ihr gelerntes mit absoluter Selbstverständlichkeit umsetzen. Im Gesamten waren über 100 Jugendliche an der Übung beteiligt. Unterstützt wurden sie von den jeweiligen Ausbildern der Einheiten. Der Leiter der Feuerwehr Klaus Happe sowie Kreisjugendfeuerwehrwart Bernd Koch machten sich ein Bild vom Leistungsstand der Jugendfeuerwehr und waren begeistert wie selbstverständlich und mit welchem Eifer die Jugendlichen am Werk waren. Ein großer Dank gilt der Fa. Jürgens für die Bereitstellung des Betriebsgeländes, welches nicht selbstverständlich ist. Zahlreiche Eltern, Geschwister und Großeltern sowie Feuerwehrkameradinnen und Kameraden aus den Einheiten waren ebenfalls gekommen um sich ein Bild vor Ort zu machen.

