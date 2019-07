Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Frauen bedrängen Seniorin vor Einkaufsmarkt: Opfer musste zu Hause Bargeld aushändigen; Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Helleböhn: Am vergangenen Dienstag, dem 2. Juli 2019, bedrängten zwei bislang unbekannte und Russisch sprechende Frauen eine hochbetagte Seniorin vor einem Einkaufsmarkt in der Leuschnerstraße, Ecke Eugen-Richter-Straße in Kassel. Gegen ihren Willen zogen die Täterinnen das ebenfalls Russisch sprechende Opfer von dem Markt weg und forderten die Frau auf, ihnen zu Hause Bargeld zu übergeben. Die unter dem Eindruck des Erlebten stehende Seniorin hatte erst am Wochenende die Kraft aufbringen können, sich Angehörigen anzuvertrauen, die daraufhin die Polizei alarmierten. Nun ermitteln die Beamten der EG SÄM des Kommissariats 24 der Kasseler Kripo, die für Straftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständig sind, wegen räuberischer Erpressung, Bedrohung und Freiheitsberaubung. Die Ermittler suchen dabei nach Zeugen, die Hinweise auf die Täterinnen geben können. Insbesondere die Besucher eines Cafés in dem Supermarkt, vor dem die Unbekannten die Seniorin ansprachen, könnten die Täterinnen beobachtet haben.

Wie die Opfer gewordenen Seniorin in ihrer Vernehmung angab, war sie in dem Zeitraum zwischen 16:00 und 16:30 Uhr kurz vor dem Betreten des Einkaufsmarktes von den beiden Frauen angesprochen worden. Das Ganze sei vor dem Haupteingang und der Glasfront des Cafés passiert, in dem sich zu dieser Zeit mehrere Gäste aufgehalten haben sollen. Gegen ihren Willen hätten die deutlich jüngeren Frauen sich äußerst unsanft bei ihr eingehakt, sie mit verschiedenen, teilweise fluchartigen Drohungen belegt und zum Mitgehen gezwungen. Auf einer nahegelegenen Parkbank, auf die man sich setzte, sollen die Täterinnen sie dann unter weiteren Drohungen aufgefordert haben, sie zu ihrer Wohnung zu führen und dort ihr Bargeld auszuhändigen. Die eingeschüchterte und verängstige Frau kam den Forderungen nach und übergab in der Heiligenbergstraße Bargeld und Schmuck an die Täterinnen. Die beiden Frauen ergriffen wenig später mit der Beute die Flucht.

Derzeit liegt folgende Beschreibung der beiden Täterinnen vor:

1.) 45 bis 55 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, dickliche/stämmige Figur, helle nackenlange Haare, rundliches Gesicht, dunklere Auge, osteuropäisches Äußeres, sprach Russisch; bekleidet mit weißer Kurzarmbluse, schwarzer Dreiviertelhose, weiße Halbschuhe, schwarze längliche Damenhandtasche

2.) 40 bis 50 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß, dickliche Figur, osteuropäisches Äußeres; bekleidet mit grauem knielangen Kleid, weiße Schuhe, graue längliche Damenhandtasche

Die Ermittler der EG SÄM bitten Zeugen, die die beiden Täterinnen im Bereich des Supermarktes in der Leuschnerstraße oder an anderer Stelle beobachtet haben und Hinweise zu diesen geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

