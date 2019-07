Polizei Hagen

POL-HA: Einbrüche in Wehringhausen und Vorhalle

Hagen (ots)

In der Nacht zum Sonntag kam es zu zwei Wohnungseinbrüchen in Wehringhausen und in Vorhalle. Eine 19-jährige Hagenerin kehrte am Sonntag gegen 05.00 Uhr in ihre Wohnung in der Franklinstraße zurück. Sie bemerkte, dass ein Schlafzimmerfenster offen stand. Außerdem war eine Kommode durchwühlt. Ein dreistelliger Geldbetrag war verschwunden. Die junge Frau hatte ihre Wohnung am Abend zuvor um 21.00 Uhr verlassen. Die Einbrecher nutzten den Umstand, dass die 19-Jährige beim Verlassen ihrer Wohnung das Fenster in Kippstellung hinterließ. Ebenfalls am Sonntag bemerkte ein 30-jähriger Zeuge um 12.30 Uhr, dass die Eingangstür einer Wohnung in der Ulmenstraße aufgebrochen war. Bislang unbekannte Täter hatten sich auf diesem Wege Zugang in die Wohnung verschafft. Sie durchwühlten alle Räume und ließen nach einer ersten Bestandsaufnahme mehrere Uhren und zwei Smartphones mitgehen. Ein Hausbewohner hatte gegen 08.00 Uhr verdächtige Geräusche gehört. Er brachte diesen Umstand jedoch nicht mit einem Einbruch in Verbindung. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Ralf Bode

Telefon: 02331-986 1510

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell