Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alkoholisierter Mercedes-Fahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Hamm-Herringen (ots)

Schwer verletzt wurde bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 22. Juni, gegen 19.35 Uhr ein 44-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Johannes-Rau-Straße. Vor der Einmündung Kapellenweg überholte der 44-Jährige zwei Autos und einen Roller. Nach dem Überholvorgang kam er von der Fahrbahn nach rechts ab, beschädigte zwei Bäume und blieb an einem Straßenschild stehen. Der Mercedes-Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Er wurde mit einem Krankenwagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht, wo er stationär behandelt wird. Er war augenscheinlich alkoholisiert; ihm wurde daher im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein sowie sein Auto wurden sichergestellt. Die Johannes-Rau-Straße wurde während der Unfallaufnahme für ungefähr 45 Minuten komplett gesperrt. Es entstand Sachschaden von etwa 35000 Euro. (kt)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell