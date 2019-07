POL-PPMZ: Mainz - Trunkenheitsfahrt

Polizeipräsidium Mainz

Freitag, 19.07.2019, 23:20 Uhr

Ein 65-Jähriger kommt in eine Verkehrskontrolle. Hierbei kann Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 0,89 Promille. Der Fahrzeugschlüssel wird präventiv sichergestellt.

Neben den Kosten für die Entnahme einer Blutprobe kommt gemäß Bußgeldkatalog auf den 65-Jährigen ein Bußgeld in Höhe 500 Euro sowie ein Fahrverbot zu. Zudem muss er im Nachgang zum eigentlichen Ordnungswidrigkeitenverfahren die so genannte medizinisch psychologische Untersuchung (MPU) ablegen, durch welche weitere Kosten entstehen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

