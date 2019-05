Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Mountainbikefahrer begeht Unfallflucht

Bückeburg (ots)

(ma)

Heute Morgen gg. 07.35 Uhr ist ein jugendlicher Mountainbikefahrer in Bückeburg auf einen haltenden Pkw aufgefahren und anschließend geflüchtet.

Der auf 14 bis 17 Jahre geschätzte männliche Zweiradfahrer fuhr mit seinem dunklen MTB aus der Schulstraße kommend in den Kreisverkehr ein und fiel anderen Zeugen auf, wie er sich an verkehrsbedingt haltenden Fahrzeugen im Kreisverkehr "vorbeischlängelte".

In Höhe der Einmündung zur Ernst-Kestner-Straße prallte der Radfahrer in das Heck eines haltenden schwarzen Pkw VW, der dadurch an der Heckklappe und an der Stoßstange beschädigt wurde.

Zeugen gaben gegenüber der Polizei an, dass der Radfahrer sofort weiterfuhr und in dem parallel zur Georgstraße führenden Geh-/Radweg verschwand, der zum Gymnasium an der Lulu-von-Strauß-und-Torney-Straße führt.

Der Unfallflüchtige hatte einen Rucksack umgeschnallt aus dem laute Musik zu hören war.

"Uns ist nicht bekannt, ob sich der Radfahrer nach dem Zusammenstoß mit dem Pkw verletzt hat, der evtl. als Schüler auf dem Weg zum Adolfinum war", so der Sprecher der Polizei Bückeburg, Matthias Auer.

Hinweise zu dem flüchtigen Radfahrer nimmt die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722/95930, entgegen.

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

