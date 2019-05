Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- Fahrraddieb verletzt zwei Polizeibeamte bei Festnahme

Nienburg (ots)

(BER)Am Mittwochabend, 08.05.2019, gegen 20.50 Uhr, wollte eine zivile Funkstreifenwagenbesatzung einen Fahrradfahrer in der Hannoverschen Straße kontrollieren. Kurz hinter der Einmündung "An der Stadtgrenze" hielt der Radfahrer an. Der 22-jährige Nienburger war der Polizei wegen zurückliegender Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Eigentumsdelikten bekannt. Aufgrund der Gesamtumstände kündigten die Polizeibeamten, die sich zuvor mit ihren Dienstausweisen legitimiert hatten, eine Durchsuchung der Kleidung sowie der mitgeführten Sachen an. Der junge Mann weigerte sich, diese Durchsuchung zuzulassen, ergriff sein Fahrrad und wollte davonfahren. Als einer der Beamten ihn daran hindern wollte, wehrte sich der Verdächtige heftig und leistete massiven Widerstand. Erst nach der Fixierung mittels der polizeilichen Handfesseln konnten die Angriffe beendet werden. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten Haschisch bei dem Tatverdächtigen, das Fahrrad stellte sich als gestohlen heraus. Durch die massiven Widerstandshandlungen des 22-jährigen bei der Maßnahme, wurden beide Polizeibeamte leicht verletzt, wobei einer der Beamten zunächst nicht weiter dienstfähig war. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Nienburger nach Hause entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell