POL-HB: Nr.: 0737 --Polizei geht gegen Dealer vor

Ort: Bremen-Mitte, Östliche Vorstadt Zeit: 17.11.18, 19 - 23.30 Uhr

Am Samstagabend führte die Polizei Bremen in der Bahnhofsvorstadt und im Viertel wieder Kontrollen zur Bekämpfung der Drogen- und Straßenkriminalität durch.

Zunächst überprüften die Einsatzkräfte eine Bar in der Straße An der Weide. Rauschgiftspürhund Kiran wurde schnell fündig und entdeckte in der Damentoilette mehrere Verkaufseinheiten Marihuana. Die Polizisten kontrollierten die Gäste und nahmen dabei einen 17 Jahre alten Straßenräuber vorläufig fest. Der Jugendliche schlug zuvor einem 30-Jährigen mit einem Schlagring ins Gesicht und versuchte ihm das Mobiltelefon zu entwenden.

Anschließend wurden Kontrollen im Viertel zwischen Sielwall und Ziegenmarkt bis in den späten Abend durchgeführt. Insgesamt überprüften und durchsuchten die Einsatzkräfte etwa 70 Personen. Es wurden nach diversen Drogenfunden mehrere Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Gegen einen überprüften Mann lag ein Haftbefehl vor. Aus einer Gaststätte in der Straße Vor dem Steintor nahmen die Polizisten deutlichen Cannabisgeruch wahr. Bei der anschließenden Überprüfung fanden die Einsatzkräfte Drogen und einige Smartphones ohne Besitzer. Da sich kein Verantwortlicher in der Bar zu erkennen gab, wurde diese kurzerhand geschlossen.

Die Polizei Bremen wird weiterhin konsequent mit verdeckten und offenen Maßnahmen gegen den Drogenhandel vorgehen.

