Polizei Hagen

POL-HA: Gesuchter versteckt sich unter Bett und leistet Widerstand

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 31.07.2019, waren gegen 14:00 Uhr Beamte des zivilen Eingreiftrupps in der Selbecker Straße im Einsatz. Nach ihren Informationen hielt sich dort in einer Wohnung ein mit U-Haft-Befehl Gesuchter auf. Als eine Frau die Wohnungstür öffnete, behauptete diese zunächst, dass der 21-Jährige sich nicht in der Wohnung befände. Die Hagenerin machte einen nervösen und unruhigen Eindruck. Die Polizisten durchsuchten die Räume. In einem Zimmer lugte unter einem Bett zwischen mehreren Taschen ein Bein hervor. Als der mutmaßlich Gesuchte nicht hervorkommen wollte, zogen die Fahnder das Bett zur Seite. Daraufhin begann der 21-Jährige nach den Polizisten zu treten und wehrte sich bei seiner darauf folgenden Festnahme massiv. Zwei Beamte wurden leicht verletzt, bevor der Mann in Untersuchungshaft genommen werden konnte.

