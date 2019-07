Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Einbruch in Bäckerei

Leichlingen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (03.07.) brachen unbekannte Täter in eine Bäckerei in der Straße Alter Mühlenweg ein und entwendeten einen Tresor.

Zwischen 19:00 Uhr und 3:48 Uhr verschafften sich unbekannte Täter durch das Aufdrücken einer Schiebetür Zugang zu den Räumlichkeiten der Backstube. Dabei entwendeten sie den gesamten Tresor. Die Höhe der Beute ist zum jetzigen Ermittlungszeitpunkt noch unklar.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen.(ma)

