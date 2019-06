Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl aus Mobilfunkladen

Am Donnerstag, 27. Juni 2019, kam es um 12.50 Uhr in einem Mobilfunkgeschäft an der Großen Straße zum Diebstahl eines Handys. Zwei bislang unbekannte Täter rissen ein Apple I-Phone aus dessen Sicherung und flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Kronenstraße. Beide Täter werden als etwa 20 Jahre alt und vermutlich südosteuropäischer Herkunft beschrieben. Sie hätten Englisch und eine osteuropäische Sprache gesprochen. Ein Täter sei etwa 170 cm groß, mit einer schwarz/grauen Cappy, einer dunklen Jacke, einer dunklen, knöchelfreien Hose, weißen Schuhen und einer schwarzen Umhängetasche mit weißem Adidas-Aufdruck bekleidet gewesen. Der zweite Täter wird als etwa 160 cm groß, mit dunklem lockigem Haar, einer schwarzen Cappy, dunklen Jacke, dunkler Hose und dunklen Schuhen beschrieben. Diese Tat wird auf Verbindungen zu einer ähnlichen Tat vom selben Tag in Cloppenburg überprüft. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Dinklage - Diebstahl aus Pkw

Am Donnerstag, 27. Juni 2019, kam es um 21.07 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Zwei bislang unbekannte Täter schlugen die Scheibe eines VW Passat ein, der auf einem Parkplatz am Burgwald an der Steinfelder Straße geparkt war. Aus dem Inneren entwendeten sie dann eine Geldbörse. Die Täter flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Burgwald. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-4666) entgegen.

Damme - Brand von Rindenmulch bei einem Sägewerk

Am Donnerstag, 27. Juni 2019, geriet um 15.25 Uhr aus bislang unbekannter Ursache Rindenmulch auf einer Fläche von etwa 15 m² in Brand. Die alarmierte Feuerwehr Damme rückte mit sieben Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften aus. Sie konnte eine Ausbreitung verhindern und das Feuer löschen. Es kam weder zu Personen-, noch zu Gebäudeschäden.

Bakum - Brand eines Holzhaufens

Am Freitag, 28. Juni 2019, geriet um 01.46 Uhr aus bislang unbekannter Ursache ein Holzhaufen auf einem Grundstück im Erlenweg in Brand. Die Feuerwehr Bakum rückte mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften aus und konnte den Brand löschen.

