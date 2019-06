Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Ramsloh - Mit Schussapparat hantiert

Am Freitag, 28. Juni 2019, wurde der Polizei gegen 08.05 Uhr durch eine besorgte Bürgerin gemeldet, dass sie in einem Haus am Kanalweg mehrere Knallgeräusche gehört habe. Unter Einsatz mehrerer Streifenwagen konnte die Situation zügig aufgeklärt werden. Ein 36- und ein 39-jähriger Bewohner hatten mit einem Schussapparat pyrotechnische Ladungen gezündet. Hierbei wurden keine Projektile verschossen. Es wurden keine Personen verletzt. Gegen sie wurde nun eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

