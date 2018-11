POL-SE: Bockhorn, Bockhorner Landstraße / Bus fährt gegen Baum; mehrere Personen leicht verletzt

Bad Segeberg (ots) - Am Freitag, den 23.11.2018, kam es gegen 12.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Reisebus der Bundespolizei alleinbeteiligt gegen einen Alleebaum in der Ortschaft Bockhorn gefahren ist. Nach jetzigem Kenntnisstand ist der 62-jährige Fahrer aus Unachtsamkeit in den Gegenverkehr auf der B 206, Bockhorner Landstraße (Fahrtrichtung Bad Segeberg) geraten. Hier fuhr er schließlich gegen einen Baum, welchen er durch den Zusammenstoß zerbrach. Im Verlauf touchierte er einen weiteren Baum nicht unerheblich und kam hiernach wieder auf die Fahrbahn. Dem Fahrer gelang es schließlich, das Fahrzeug auf der rechten Seite zum Stehen zu bekommen. Von den insgesamt zwölf Passagieren (elf Beamte der Bundespolizei und der Fahrer) sind zwei als leicht verletzt eingestuft worden. Vorsorglich sind jedoch alle Personen für weitere Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser verbracht worden. Bei dem Reisebus dürfte ein Totalschaden entstanden sein. Der Gesamtschaden wird auf 80.000 Euro geschätzt. Aufgrund des Schadensbildes und der Personenzahl wurden insgesamt acht Rettungswagen, vier Notarztwagen sowie die Freiwillige Feuerwehr Bark zum Einsatzort entsandt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße bis etwa 13:45 Uhr voll gesperrt werden.

