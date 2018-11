POL-SE: Norderstedt / Polizei erbittet Hinweise nach drei Einbrüchen

Bad Segeberg (ots) - Am Donnerstag, den 22.11.18, kam es in Norderstedt zwischen 10:00 und 22:30 Uhr zu drei Einbrüchen. Betroffen waren zwei Einfamilienhäuser im Fahlenkamp und in der Glasmoorstraße und ein Reihenhaus im Heidehofweg. Im Heidehofweg bleib es bei einem Versuch. Hier war die Tatzeit um 12:00 Uhr. Entwendet wurde Bargeld und Schmuck. Die genaue Schadenshöhe ist unbekannt. Die Kriminalpolizei Pinneberg, Soko Wohnung, hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 04101-2020 um Hinweise.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 2022

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell