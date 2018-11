POL-SE: Fuhlendorf, Hauptstraße / Überwachungskamera meldet Einbruch auf Handy

Bad Segeberg (ots) - Am Donnerstag, den 22.11.18, kam es in Fuhlendorf zwischen 17:50 und 18:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße. Den Eigentümern wurde dies durch eine Überwachungskamera auf ihr Handy gemeldet, woraufhin diese die Polizei informierten, die sofort mit mehreren Streifenwagen zum Tatort eilte. Als die Polizei wenige Minuten später eintraf, waren die Täter bereits über mehrere Grundstücke im Fuhlendorfer Weg und über die Hauptstraße in Richtung Kieler Straße geflüchtet. Hier verloren eingesetzte Diensthunde letztendlich die Spur der Täter. Auch eine Fahndung nach ihnen durch mehrere Streifenwagenbesatzungen blieb erfolglos. Wie sich herausstellte, hatten Nachbarn die Einbrecher gegen 18:00 Uhr angesprochen, woraufhin diese flüchteten. Sie werden wie folgt beschrieben: männlich, etwa 20 - 25 Jahre alt, sportliche Statur, etwa 1,80 m groß, kurze Haare, europäisches Erscheinungsbild. Einer trug einen grauen Kapuzenpullover und eine blaue Hose, der andere eine schwarze Winterjacke mit Kapuze und eine dunkle Hose. Am Haus entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Diebesgut ist bisher nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Pinneberg, Soko Wohnung, hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 04101-2020 um Hinweise. Wer kann Angaben zu den gesuchten Personen machen? Wem ist ein mögliches Fluchtfahrzeug aufgefallen, das vermutlich in der Kieler Straße abgestellt worden war? Außerdem wurde in Hardebek am Donnerstag, den 22.11.18, zwischen 16:00 und 20:30, in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße eingebrochen. Hier wurde Bargeld entwendet. Auch hier nimmt die Soko Wohnung Hinweise entgegen.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 2022

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell