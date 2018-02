POL-PDLD: Sondernheim - Verkehrsunfallflucht

Sondernheim (ots) - Diverse Eindellungen an ihrer Fahrertür musste am Freitagnachmittag eine Fahrzeugführerin feststellen, als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, welches sie morgens in der Pfarrer-Lang-Straße im dortigen Wendehammer abgestellt hatte. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Auf den Unfallverursacher liegen derzeit keine Hinweise vor. Zeugen, welche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Germersheim unter 07274-9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim

Telefon 07274/958-0

pigermersheim.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.landau

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell