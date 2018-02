Landau (ots) - Am frühen Sonntag Morgen gegen 06:20 Uhr verursachte ein 38-jähriger Mann aus dem Kreis SÜW einen Verkehrsunfall in der Marktstraße in Billigheim. Aufgrund starker Alkoholisierung kollidierte er mit zwei ordnungsgemäß geparkten Fahrzeugen am rechten Fahrbahnrand. Durch den Verkehrsunfall wurde auch eine Hauswand beschädigt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 30.000- EUR, alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es wurde niemand verletzt. Der Unfallverursacher erreichte bei einem Atemalkoholtest einen Wert von 1,8 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und Anzeige erstattet. Der Fahrer muss mit einem längeren Fahrverbot rechnen.

