POL-PDLD: Landau, 24.02.2018, 12:55 Uhr "Das Leben ist an manchen Tagen nur im Vollrausch zu ertragen..."

Landau (ots) - Ein 35-jähriger Pole aus Landau war am Samstag Mittag gegen 13:00 Uhr bereits so betrunken, dass er mit seinem Fahrrad gegen einen auf dem Aldiparkplatz in der Annweilerstraße abgestellten PKW fiel und Sachschaden verursachte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 3 Promille, es wurde eine Blutprobe entnommen. Das Fahrrad des alkoholisierten Unfallverursachers wurde präventiv sichergestellt.

