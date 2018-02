POL-PDLD: Landau, 23./24.02.2018, Einbruch in Einfamilienhaus

Landau (ots) - Zwischen Freitag den 23.02.2018, 14:00 Uhr und Samstag, 24.02.2018 gegen 17:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Berwartsteinstraße in Landau. Unbekannte Täter drangen über eine Balkontür in das Anwesen ein und durchwühlten das ganze Haus. Da die Eigentümer derzeit noch in Urlaub sind ist unklar, ob die Täter Beute machten. Die aufgehebelte Balkontür wurde von einer aufmerksamen Nachbarin festgestellt. Die Polizei Landau bittet um Hinweise aus der Bevölkerung bzgl. verdächtiger Wahrnehmungen im Bereich Berwartsteinstraße unter 06341-287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de.

