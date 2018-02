POL-PDLD: Lustadt - Einbruch in Gartenhaus

Lustadt (ots) - Unbekannte Täter hebelten in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Gartenhaus in der Speyerer Straße in Lustadt auf. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Zeugen, welche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Germersheim unter 07274-9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

